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فرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل البرلمان الألماني

برلين - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 12:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 12:24 م

أعلن رئيس البرلمان الألماني وولفجانج شوبل، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق ارتداء الكمامات إجباريا داخل البرلمان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للبرلمان، بأن شوبل اتخذ القرار بسبب التطور المستمر لوضع الوباء الذي يجب أن يؤخذ بشكل شديد الجدية، مضيفا أنه يمكن لمن يجلس في القاعات العامة أو غرف الاجتماعات خلع الكمامة إذا كان على بعد 1.5 متر على الأقل من الأشخاص الآخرين، وكذلك المتحدثين في الميكروفون في القاعة العامة، وذلك حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية.

يشار إلى أن البرلمان الألماني يقع في حي "ميته" في العاصمة برلين، وتم تصنيف المنطقة يوم الإثنين كمنطقة خطر من قبل وكالة الأمراض المعدية في البلاد بعدما تجاوزت نسبة الإصابة أكثر من خمسين حالة لكل 100 ألف نسمة.

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