البرلمان الكويتي: جلسة خاصة لمبايعة ولي العهد الخميس المقبل حال استلام الأمر الأميري غدا

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عن فض دور الانعقاد الحالي يوم الخميس المقبل، مشيرا الى أنه في حالة تعيين ولي العهد، سيتم عقد جلستين في ذات اليوم.

وأوضح الغانم -في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء- أنه سيتم تخصيص الجلسة الأولي يوم الخميس المقبل، والتي ستبدأ الساعة التاسعة، لأداء اليمين الدستورية لولي العهد الجديد، وبعدها الجلسة الختامية ثم فض دور الانعقاد.

وأضاف أن المجلس سيعقد جلستين خاصتين غداً الأربعاء؛ حيث سيتم تخصيص الجلسة الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، فيما سيتم تخصيص الجلسة الثانية لمناقشة بعض القوانين.

وتابع الغانم: "استلمت مرسوم رقم 138 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، اعتبارا من نهاية يوم الخميس الموافق 8 اكتوبر 2020، أما المرسوم رقم 130 الصادر بفض دور الانعقاد الأسبوع الماضي، تم سحبه بالمرسوم رقم 137 الموقع من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتاريخ 30 سبتمبر الماضي؛ وذلك بعد آداء سموه اليمين الدستورية مباشرة وقبل 1 أكتوبر".