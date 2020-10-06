نمو الناتج الصناعي للسويد في أغسطس الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج الصناعي للسويد خلال أغسطس الماضي.



وذكر مكتب الإحصاء السويدي ان الناتج الصناعي سجل خلال أغسطس الماضي نموا بمعدل 2ر0 في المئة سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد تراجعه بنسبة 5ر6 في المئة سنويا خلال يوليو الماضي.



في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي للقطاع الخاص في السويد تراجعا سنويا بنسبة 9ر3 في المئة خلال أغسطس الماضي بعد تراجع بنسبة 4ر4 في المئة خلال الشهر السابق.



وكان قطاعا الكيماويات والأدوية أكبر مساهمين في الناتج الصناعي للقطاع الخاص ككل حيث ارتفع الناتج الصناعي لهما بنسبة 2ر30 في المئة سنويا وساهما بمقدار 7ر0 نقطة مئوية في إجمالي الناتج الصناعي.



وتراجع ناتج قطاع الخدمات في السويد خلال أغسطس الماضي بنسبة 5ر5 في المئة سنويا.



في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي للسويد نموا شهريا بنسبة 7 في المئة خلال أغسطس الماضي بعد نمو شهري بنسبة 6ر3 في المئة خلال الشهر السابق.