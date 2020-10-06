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وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات

وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي
وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي
برلين - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 10:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 10:47 م

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أنه عبر المفاوضات المباشرة يمكن الوصول إلى حل للصراع.

وأضاف أشكنازي -في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد في برلين-: "أنه كلما أجلنا الحوار والمفاوضات سنورث للأجيال القادمة وضعا صعبا".

ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي، الشكر لوزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، وولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، والحكومة الإماراتية على الشجاعة والمساهمة في دفع عملية السلام مع إسرائيل، منوها إلى أن هذه الاتفاقية ستجلب الأمل والبشرى لمواطني الدولتين الأمن والسلام في الشرق الأوسط، مضيفا: " أن هذه الاتفاقيات والتعاون بيننا ستساهم في الاستقرار والتحديات وعلى رأسها وباء كورونا".

وتابع: "إننا في اللقاءات القادمة سندفع مواضيع أخرى سواء في القدس أو في أبو ظبي، مضيفا أن: "وجودنا الآن سويا في هذا المكان يمثل عصرا جيدا للسلام والتطور والأمل".

واستطرد قائلا: "تحدثنا عن تقديم العديد من القضايا وتقدم العلاقات بين الدولتين والتعاون المستقبلي، كما أننا نستطيع أن نتفق على التبادل السياحي وإقامة السفارات وتوقيع اتفاقيات في قضايا مهمة".. مشيرا إلى أن الواقع الأمني والعلاقات المتطورة بين الدول هي مصلحة لكل المنطقة ومشتركة لنا، مضيفا "أن هذه الاتفاقيات بين الدولتين هي عمل دبلوماسي وحوار طويل لسنوات".

ولفت إلى أن الإمارات وبدعم من وزارة الخارجية، أسفرت عن التوصل إلى اتفاقيات، مضيفا "أنه بدون الحوار المباشر والقيادة الشجاعة لن يكون هناك سلام بين الدولتين"، مبينا أن السلام والعدل يتم التوصل إليه عبر الاحترام المتبادل.


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