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رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك دعوات جماهير الأبيض بالاحتشاد للاعتراض على قرارت اللجنة الأولمبية المصرية الصادره بحقه مؤخرًا.
مزيد من التفاصيل بعد لحظات.......