 مرتضى: شكرا جماهير الزمالك والأهلي.. لا تتظاهروا من أجلي - بوابة الشروق
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مرتضى: شكرا جماهير الزمالك والأهلي.. لا تتظاهروا من أجلي

الشروق
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 4:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 4:08 م

رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك دعوات جماهير الأبيض بالاحتشاد للاعتراض على قرارت اللجنة الأولمبية المصرية الصادره بحقه مؤخرًا.

مزيد من التفاصيل بعد لحظات.......


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