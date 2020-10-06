رئيس بلدية باريس: الوضع الصحي في مدينتي خطير للغاية

وصفت رئيسة بلدية (باريس) "آن هيدالجو"، الوضع الصحي في مدينتها بـ"الخطير للغاية"، وذلك عقب إعلان السلطات الفرنسية اتخاذ اجراءات جديدة تطبق اعتبارا من اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة أسبوعين لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل مقلق في العاصمة الفرنسية، باريس، وضواحيها حيث تشمل إغلاق الحانات وحظر المؤتمرات وإخضاع المطاعم لقواعد صحية أكثر تشددا.

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم، أن المطاعم يمكن أن تستمر في العمل شرط احترام البروتوكول الصحي الجديد، حيث قال قائد شرطة باريس "ديدييه لالمان" إنها تدابير عاجلة لأن الوباء يتفشى بسرعة كبيرة، موضحة أن حمامات السباحة والنوادي الرياضية ستبقى مغلقة باستثناء ما يتعلق بالأنشطة المدرسية، فضلا عن المتاجر والمعارض وقاعات المؤتمرات، ولكن المراكز التجارية ستسمح بوجود أربعة زبائن لكل 4 أمتار مربعة.

وأوضح "لالمان" أن التجمعات العامة ستكون محصورة على 10 أشخاص، ولن يسمح بحضور أكثر من 1000 شخص فعاليات رياضية أو ثقافية في الملاعب المفتوحة.

وكانت فرنسا قد سجلت نحو 17 ألف إصابة جديدة بالفيروس السبت الماضي وحده، في أعلى عدد إصابات يومية منذ بدأت السلطات الفرنسية حملة فحوص واسعة النطاق.