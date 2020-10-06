إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي بفيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إصابة رئيسها باولو دال بينو بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
ونشرت الرابطة بيانًا عبر موقعها الرسمي تؤكد فيه إصابة الرئيس بكورونا دون ظهور أي أعراض عليه حتى الآن.
وجاء نص البيان على النحو التالي: " تعلن رابطة الدوري الإيطالي أن اختبار الرئيس باولو دال بينو لفيروس كورونا جاء إيجابيًا بعد المسحة التي أجريت أمس الاثنين".
وأضاف البيان: "حاليا بدون أعراض ويخض للعزل المنزلي، وسيتبع الإجراءات المنصوص عليها في بروتوكول السلطات الصحية".
ويتصدر أتالانتا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط مناصفة مع أي سي ميلان، بينما يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يحتل حامل اللقب يوفنتوس المركز الثامن برصيد 4 نقاط.