إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي بفيروس كورونا

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إصابة رئيسها باولو دال بينو بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ونشرت الرابطة بيانًا عبر موقعها الرسمي تؤكد فيه إصابة الرئيس بكورونا دون ظهور أي أعراض عليه حتى الآن.

وجاء نص البيان على النحو التالي: " تعلن رابطة الدوري الإيطالي أن اختبار الرئيس باولو دال بينو لفيروس كورونا جاء إيجابيًا بعد المسحة التي أجريت أمس الاثنين".

وأضاف البيان: "حاليا بدون أعراض ويخض للعزل المنزلي، وسيتبع الإجراءات المنصوص عليها في بروتوكول السلطات الصحية".

ويتصدر أتالانتا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط مناصفة مع أي سي ميلان، بينما يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يحتل حامل اللقب يوفنتوس المركز الثامن برصيد 4 نقاط.