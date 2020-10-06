صفقات اللحظة الأخيرة تسدل الستار على ميركاتو كورونا «الطويل»

بايرن يعزز صفوفه بثلاث صفقات.. يونايتد يضم كافاني.. وأرسنال يتعاقد مع توماس بارتي..

أسدل الستار على واحدة من أطول فترات الانتقالات الصيفية، والتي امتدت منذ شهر يونيو الماضي، حتى الإثنين، الخامس من أكتوبر الجاري.

ورغم طول فترة الانتقالات –والتي فرضتها ظروف فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»- إلا أن وتيرة تعاقدات الأندية الأوروبية ارتفعت كالعادة مع دخول موسم الانتقالات الصيفية لعام 2020 في ساعاته الأخيرة، وسارعت العديد من الأندية في إتمام صفقاتها في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وتعد أبرز صفقة انتقال في الساعة الأخيرة من الميركاتو الصيفي بتوقيت هي التي أبرمها مانشستر يونايتد الذي سارع بضم المهاجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني.

بايرن ميونخ أعلن 3 صفقات في اليوم الأخير، حيث تعاقد حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم تعاقده مع الظهير الأيمن الفرنسي بونا سار من صفوف أولمبيك مارسيليا، بعقد يمتد لأربعة أعوام حتى 2024.

وقدرت قيمة الصفقة بنحو عشرة ملايين يورو (11 مليون و700 الف دولار) بهدف منح المدرب هانسي فليك خيارات أكثر في مركز الظهير الأيمن في وجود بنيامين بافار، بعد انتقال جوشوا كيميتش للعب في وسط الملعب.

كما أعلن النادي الألماني عودة الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا إلى صفوف الفريق بعقد إعارة من يوفنتوس الإيطالي، وكذلك التعاقد مع المهاجم الكاميروني الدولي إيريك ماكسيم تشوبو موتينج من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة عام واحد.

وسبق لتشوبو موتينج اللعب في ألمانيا مع فرق هامبورج وماينز وشالكه كما لعب لفريق ستوك سيتي الإنجليزي.

فيما نجح فريق أرسنال الإنجليزي في آخر لحظات الساعة الأخيرة من الميركاتو الصيفي في ضم توماس بارتي من أتليتيكو مدريد بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي والمقدرة بـ 50 مليون يورو، فيما انتقل تيو والكوت نجم أرسنال السابق إلى فريقه الأول ساوثهامبتون على سبيل الإعارة من فريقه الحالي إيفرتون.

كما أعار برشلونة لاعبه الفرنسي جان كلير توديبو إلى بنفيكا لموسمين، وقام ميلان الإيطالي بإعارة لاعبه الأوروجوياني دييجو لاكسالت إلى سيلتيك الإسكتلندي، فيما ضم هيلاس فيرونا المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش البالغ من العمر 32 عاماً من أتليتيكو مدريد.

وحصل إيفرتون على خدمات الحارس السويدي الدولي روبن أولسين معاراً من روما، فيما انتقل الأوروجواياني لوكاس توريرا على سبيل الإعارة من أرسنال إلى أتلتيكو مدريد، وتعاقد فريق ليدز يونايتد مع البرازيلي رافينيا من رين الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو بالإضافة إلى 6 مليون يورو مكاسب إضافية.

وأعلن ليون الفرنسي عن ضم الجزائري جمال بلعمري قادماً من فريق الشباب السعودي، فيما انتقل لاعب الوسط الفرنسي جيف ريني أديلايد على سبيل الإعارة من ليون إلى نيس مع إمكانية الشراء مقابل 25 مليون يورو، فيما أعلن فولهام اللندني تعاقده مع لاعب الوسط المدافع الدنماركي يواكيم إنديرسين من ليون الفرنسي على سبيل الإعارة.

في سياق متصل أعلن أياكس الهولندي توصله لاتفاق مع نادي فيردر بريمن، يقضي بانتقال متوسط الميدان دايفي كلاسن للفريق الهولندي حتى الثلاثين من يونيو ألفين وأربعةٍ وعشرين.

وتعاقد نادي مانشستر يونايتد مع المدافع البرزيلي أليكس تيلس لغاية ألفين وأربعة وعشرين مع خيار التمديد، فيما أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الاثنين عودة المدافع الإنجليزي كريس سمالينج قادما من مانشستر يونايتد.

وتعاقد روما مع سمالينج البالغ من العمر 30 عاما لمدة ثلاثة أعوام في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

كما أعلن نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي ميكائيل كويزانس من صفوف بايرن ميونخ بطل ألمانيا، على سبيل الإعارة حتى نهاية االموسم، فيما أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع الجناح الدولي فيدريكو كييزا بعقد إعارة من فيورنتينا مع إمكانية ضمه بشكل نهائي عقب نهاية إعارته.

وسيدفع يوفنتوس بطل إيطاليا نحو 50 مليون يورو (58 مليون و600 الف دولار) لفيورنتينا حال تعاقده مع كييزا بشكل نهائي بعد استعارة اللاعب لمدة عامين مقابل عشرة ملايين يورو.

وأعلن نادي إشبيلية الإسباني تعاقده مع المدافع الهولندي كريم رقيق من صفوف هيرتا برلين الألماني، وبلغت قيمة الصفقة مليوني يورو (مليونين و300 الف دولار) وبعقد يمتد لخمسة أعوام.

كما أعلن إشبيلية عن إعارة جناحه بريان جيل إلى فريق إيبار، من ناحية أخرى انتقل حارس المرمى لوكا زيدان إلى صفوف رايو فايكانو المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، وأنهى لوكا، نجل الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مسيرته مع النادي الملكي وانتقل إلى فايكانو بعقد يمتد لعامين.

كما أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تعاقده مع المهاجم الإسباني خوسيه كاييخون من صفوف نابولي، كما تعاقد فيورنتينا مع أنطونيو باريكا مدافع موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة بعدما قضى الموسم الماضي معارا إلى جنوى.

وأعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم تعاقده مع لاعب خط الوسط ريان سيسيجنون على سبيل الإعارة من توتنهام الإنجليزي لمدة موسم واحد، كما حسم التعاقد بعقد إعارة أيضا مع سيبستيان رودي صاحب أعلى عدد من المشاركات مع هوفنهايم.

من جانبه أعلن باريس سان جيرمان تعزيز صفوف فريقه بضم لاعب خط الوسط دانيلو بيريرا على سبيل الإعارة من بورتو البرتغالي، وذلك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وتضمن العقد بندا يتيح لباريس سان جيرمان، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، التعاقد مع البرتغالي الدولي بيريرا بعقد نهائي.

وحسم نادي إيفرتون الإنجليزي تعاقده مع بن جودفري قائد المنتخب الإنجليزي للشباب (تحت 21 عاما) من نورويتش سيتي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.