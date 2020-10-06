 وزير الخارجية الإسرائيلي: وجودنا سيمثل عصرا جديدا للسلام والتطور - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الإسرائيلي: وجودنا سيمثل عصرا جديدا للسلام والتطور

الخارجية الإسرائيلية
الخارجية الإسرائيلية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 6:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 6:38 م
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكناري، إن وجود إسرائيل سيمثل عصرًا جديدًا للسلام والتطور والأمل، متابعًا: «زيارة متحف الهولوكوست بألمانيا يذكر لماذا يجب أن تكون إسرائيل قوية لمنع الحروب ونشر السلام».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الألماني والإماراتي، مساء الثلاثاء، أن المواطنين بالإمارات سيزورون إسرائيل والأماكن المقدسة بحرية، معربًا عن أمله في أن يزور الإسرائيليون الإمارات.

ولفت إلى أنه تحدث مع نظيره الإماراتي عن تقديم العديد من القضايا والتقدم بين الدولتين، مضيفًا: «نستطيع أن نتحدث ونتفق على التبادل السياحي وإقامة السفارات وتوقيع الاتفاقيات في قضايا مهمة للغاية».

جدير بالذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، في شهر أغسطس الماضي، حيث وقع الجانبان الاتفاق في 15 سبتمبر الماضي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

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