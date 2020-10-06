التعليم: عدم تنفيذ أي مسابقات مدرسية أو بروتوكولات منعا للتجمعات

عممت وزارة التربية والتعليم تعليمات على جميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات بالالتزام بخطة المسابقات المرسلة من الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية.

وشددت الوزارة، في خطاب رسمي حصلت "الشروق" علي نسخة منه، بعدم تنفيذ أي مسابقات أو بروتوكولات أو إعطاء أي موافقات لجهات حكومية أو خاصة أو ألعاب ترفيهية "السيرك"؛ منعا للتجمعات وخوفا على الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وشددت الوزارة، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة آمنة بين الطلاب.

وأكدت أن الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية لم تعطي أي موافقات لأي مؤسسة أو جهة حكومية أو الألعاب الترفيهية منذ بداية العام الدراسي السابق، وفي حالة التعامل مع هذه الجهات دون علم الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية، فالإدارة غير مسئولة عن أي أخطار أو انتشار أمراض.