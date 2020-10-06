حذر الإعلامي عمرو أديب، من التناول المفرط للمضادات الحيوية.

وقال أديب خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين: «من غير ما يكون عندي إحصائية.. مصر أكتر بلد بتبلبع مضادات حيوية»، مشيرًا إلى أن الكثير من المصريين دائمًا ما يرددون جملة «اديني مضاد حيوي وخليني أخلص»، بحسب تعبيره.

وذكر أن «فوبيا أو عشق المضادات في مصر قديم وتاريخي»، لافتًا إلى تحذير بعض الأطباء من التأثير المدمر للمضادات الحيوية، والذي يصل إلى الإصابة بنوع بكتيريا مدمر أكثر من فيروس كورونا المستجد.

وناشد الإعلامي ترشيد استخدام المضادات الحيوية قدر الإمكان وخاصة للأطفال.