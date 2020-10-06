مسؤول أمريكي معني بملف الإرهاب يزور موريتانيا

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يبدأ كريستوفر هارنيش، المنسق المساعد لمكتب محاربة الإرهاب بوزارة الخارجية الامريكية اليوم الثلاثاء زيارة عمل إلى موريتانيا تستمر يومين.

وجاء في إيجاز للسفارة الأمريكية بنواكشوط نشرته مساء الاثنين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هارنيش سيبحث مع المسؤولين الموريتانيين عددا من النقاط والمشاكل المتعلقة بمحاربة الإرهاب وخاصة "المقاتلين الارهابيين الاجانب " وكذلك محاربة التطرف العنيف والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة والمجتمع المدني بموريتانيا في محاربة الإرهاب.

وهذا هو ثاني مسؤول أمريكي كبير يزور موريتانيا بعد مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون افريقيا ديفيد هيل الذي زار نواكشوط في فبراير الماضي.