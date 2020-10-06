 سلاح الجو الألماني ينقل 13 جنديا أوكرانيا مصابا للعلاج - بوابة الشروق
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سلاح الجو الألماني ينقل 13 جنديا أوكرانيا مصابا للعلاج

سلاح الجو الالماني - ارشيفية
سلاح الجو الالماني - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 5:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 5:35 م
نقل سلاح الجو الألماني 13 جنديا أوكرانيا مصابا إلى ألمانيا للعلاج، وأقلعت طائرة إيرباص مجهزة بوحدة رعاية مركزة، من مطار العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الثلاثاء، وعلى متنها الجنود المصابون.

وقال سلاح الجو الألماني إن من المنتظر أن يُعَالَج الجنود المصابون من قبل فريق خبراء في ألمانيا " نظرا لطبيعة إصابتهم".

وأضاف متحدث أن فريق استكشاف واستشارات تابعا لسلاح الخدمة الطبية في الجيش الألماني وسلاح الجو، توجه بالفعل إلى العاصمة الأوكرانية يوم الجمعة الماضي"، وسيصل الجنود إلى مطار برلين-تيجل قبل أن يتم توزيعهم بعد ذلك داخل ألمانيا.

وتقاتل القوات الحكومية الأوكرانية منذ عام 2014 انفصاليين مدعومين من روسيا في منطقة الدونباس، وحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن الصراع أودى بحياة ما لا يقل عن 13 ألف شخص حتى الآن.

وكان طرفا الصراع قد توصلا في عام 2015 إلى اتفاق على خطة سلام لكن تنفيذها اقتصر على بدايات فقط.

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