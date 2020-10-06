إعفاء وزير الثقافة التونسى من منصبه بعد شهر واحد من أداء اليمين

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى إعفاء وزير الشئون الثقافية وليد الزيدى من منصبه بعد شهر واحد فقط من أدائه اليمين الدستورية.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية فى بيان صدر فى وقت متأخر مساء أمس الأول، إنه تم تكليف وزير السياحة حبيب عمار «بتسيير وزارة الثقافة بالنيابة».

وكان الزيدى، الحاصل على الدكتوراه فى الآداب، أول كفيف يصل إلى مقعد وزارى فى تونس، وفقا لوكالة رويترز.

وصدر قرار إعفاء الزيدى من منصبه بعد تصريحات أدلى بها اعتبرت مناقضة لتوجهات الحكومة بشأن وقف تنظيم أى مناسبات أو أحداث يحضرها جمهور وذلك فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيدــ19».

كما أبدى الزيدى فى التصريحات تضامنه مع «الناس اللى تعيش وتترزق من المسرح» والقطاع الفنى، مشيرا إلى أن وزارته «ليست وزارة تنفيذ بلاغات (بيانات) حكومة».