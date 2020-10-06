زراعة مطروح: توريد 200 طن تقاوي قمح وشعير بسعر مدعم

قال المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، إنه تم توريد 100 طن تقاوي شعير، وجارٍ توريد 50 طنًا أخرى زنة شيكارة 30 كجم، بسعر مدعم 105 جنيهات، وكذا جارٍ توريد 100 طن تقاوى قمح زنة شيكارة 30 كجم بسعر مدعم 125 جنيهًا.

وأضاف مدير مديرية زراعة مطروح، أنه سيتم توزيع كميات التقاوي المدعمة عالية الجودة من خلال الحجز بمقر الجمعيات الزراعية المحلية الموجودة بكل قرية أو مدينة، حيث المستهدف هذا العام زراعة حوالى250 ألف فدان لزراعة الشعير ، و30 ألف فدان لزراعة القمح.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة وزارة الزراعة على توريد تقاوي القمح والشعير لمزارعي مطروح بنسبة تخفيض 50% تيسيرًا على المزارعين، ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة.

ووجه الإعلان عن توافر كميات التقاوى وكيفية الحصول عليها مع التيسير على المزارعين، وفقا للضوابط المحددة استعدادًا للموسم الزراعي القادم.