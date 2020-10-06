جمعية «الحديد والصلب» تبحث بدء فصل نشاط المناجم الأسبوع المقبل

حددت شركة الحديد والصلب المصرية يوم الإثنين المقبل، موعدا لعقد جمعيتيها العامة العادية وغير العادية، لاتخاذ عدة قرارات، منها الحصول على موافقة الأولى على فصل نشاط المناجم والمحاجر، بحسب بيان من الشركة للبورصة، أمس.

وأشارت الشركة فى بيانها، إلى أن الجمعية العامة العادية تنعقد لتنفيذ اثنين من الإجراءات، اولها هو البدء فى تعديل النظام الأساسى للشركة وفقا لقانون ١٨٥ لعام ٢٠٢٠.

والقانون المذكور هو قانون قطاع الأعمال الموحد، الذى أصدره رئيس الجمهورية بعد اعتماد البرلمان لتعديلات جرت عليه، ونشر فى جريدة الوقائع المصرية مطلع الشهر الماضى.

والإجراء الثانى هو الحصول على موافقة الجمعية للبدء فى إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر، وتأسيس شركة جديدة لهذا النشاط، يمتلكها مساهمو الشركة الحاليون، حيث يحصل كل صاحب سهم على سهم مجانى مقابله، ويتم التقسيم بالقيمة الدفترية للشركة.

و قالت الشركة فى بيان للبورصة فى أغسطس الماضى إنها وقعت أخيرا عقد شراكة مع شركة «فاش ماش» الأوكرانية، وذلك لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية، باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسى الجاف الموفر للمياه، وتم الاتفاق على إنشاء وحدة نصف صناعية وفى حالة نجاح التجارب سيتم عمل مصنع لتركيز الخام، وكذلك مصنع للمكورات.

يذكر أن انشاء شركة المناجم والمحاجر، يعد واحدة من الإجراءات التى اتخذتها الشركة لتجنب تصفيتها، بعد تراكم الخسائر وتجاوز ها قيمة رأس المال، بحسب الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق فى تصريحات سابقة لـ«الشروق».

ووفقا للقانون، فإنه اذا تجاوزت خسائر شركة ما قيمة نصف رأس مالها، يجب الدعوة لجمعية عامة غير عادية لبحث تصفيتها.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعاملات على الشركة فى أغسطس، لحين الرد على ما يتردد بشأن تصفيتها، وعلقت كل الطلبات والعروض للبيع والشراء، ولكن لم يحسم رد الشركة للبورصة القضية أيضا.

وقالت الشركة: إنه لم يتم حسم موقف الشركة النهائى، المتعلق بالتصفية حتى الآن، رغم النتائج السلبية للشركة على مدى السنوات الماضية.

وأوضحت أنها تعانى من خلل فى هيكلها التمويلى، وانخفاض حجم إنتاجها، حيث تقدر نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية بنحو 7% بنهاية مارس الماضى، رغم مساندة الدولة والوقوف بجانبها، وتوفير جميع مستلزمات التشغيل.

وبلغت خسائر الشركة بنهاية مارس الماضى، نحو 783.8 مليون جنيه، وقُدر حجم المديونيات المستحقة على الشركة بنحو 9.1 مليار جنيه، كما أن نسبة الخسائر المرحلة إلى رأس المال بلغ 410%.

ومن ضمن إجراءات تجنب التصفية، هو توقيع الشركة اتفاقا مع بنك مصر، فى يونيو الماضى لتسوية مديونية بنقل ملكية قطعتى أرض إلى البنك مصر، كما قامت فى فبراير الماضى، بتوقيع تسوية مع شركة الغاز لسداد مديونية تبلغ قيمتها 3.6 مليار جنيه.

وأشار بيان الشركة للبورصة، امس، إلى أن الجمعية العامة غير العادية ستناقش تعديلات مجلس الإدارة.