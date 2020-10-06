وزير الخارجية الإماراتي: ناقشت مع نظيري الإسرائيلي التعاون في مجال الطاقة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان، إنه ناقش مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكناري، مجموعة من الاقتراحات والأفكار، أبرزها التعاون في مجال الطاقة والثورة الصناعية الرابعة.



وأضاف بن زايد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الألماني والإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن الإمارات وألمانيا وإسرائيل تتشارك في المصلحة التي تقضي تعزيز التسامح والتنوع في المجتمع، إضافة إلى تعزيز التعددية والاعتدال في المنطقة ككل.



وأعرب عن قلقه العميق بشأن التهديدات التي يشكلها الإرهاب والتطرف، متابعًا: «لا نساوم مع الإرهاب، وعلينا ألا نساوم مع التطرف والكراهية، ونشارك في مصلحة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي».



وأكد وزير الخارجية الإماراتي أهمية عودة الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين؛ للعمل من أجل حل الدولتين، ومن أجل مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة.



تجدر الإشارة إلى التوصل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، في شهر أغسطس الماضي، حيث وقع الجانبان الاتفاق في 15 سبتمبر الماضي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.