ما زالت نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا المستجد تتوسع، بالرغم من أن العالم على أعتاب الموجة الثانية من الفيروس، وتجاوز عدد المصابين حول العالم حاجز 35 مليون مصاب، وتسجيل أكثر من مليون حالة وفاة عالمياً، إلا أن تلك النظريات ما تزال تتردد حتى هذا الوقت.

ومع بداية فصل الخريف، أصبح العالم على بُعد خطوات من الموجة الثانية لفيروس كورونا، إذ اتخذت دول عديدة إجراءات احترازية جديدة ضد كورونا، أبرزها غلق الحانات في العاصمة الفرنسية باريس، كذلك فرضت السلطات الإسبانية مؤخرًا قيوداً جديدة، حيث وضعت العاصمة مدريد تحت الإغلاق بعد زيادة عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين.

ومر فيروس كورونا منذ أن ضرب العالم في شهر ديسمبر 2019، بمحطات عديدة من نظريات المؤامرة، منذ تفشي الفيروس وحتى مرحلة اللقاح الحالية، والتي تشهد سجالاً وتنافساً عالمياً حول الأسبقية في اكتشاف لقاح فعّال للفيروس.

الشروق ترصد في هذه السطور أهم محطات نظريات المؤامرة التي صاحبت الفيروس منذ مرحلة التفشي وحتى البحث عن اللقاح، ولماذا يصر البعض على طرح تلك النظريات بعد أن أصبحنا على أعتاب الموجة الثانية.

كورونا خرج من مختبر صيني

تتزعم هذه النظرية الولايات المتحدة الأمريكية، إذ عكفت واشنطن منذ بداية الجائحة على اتهام الصين بصناعة فيروس كورونا المستجد، ونقله إلى العالم، وهو ما برز في تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيها الفيروس بـ " الصيني".

أيضا خرج وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ليشير إلى أن فيروس كورونا صنع في مختبر صيني، وأن هناك أدلة هائلة تشير إلى ذلك، وهو تصريحات أكده ترامب حين اتهم الصين بتعمد نشر الفيروس لأسباب تجارية بحتة.

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر في 20 مايو 2020 " بمجرد التوقيع على اتفاق تجاري، فوجئ العالم بوباء مصدره الصين"، مشيراً إلى أن التعامل مع الصين أصبح أمر مكلف جداً.

جيش أمريكا ضالع في تفشي كورونا

طالت الشكوك -أيضاً- الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد اتهامات واشنطن للصين بتعمد نشر الفيروس وصناعته في إحدى مختبرات مدينة ووهان الصينية، خرجت بكين عن صمتها واتهمت واشنطن بنشر الفيروس في الصين.

وقال ليجان زاهو، نائب رئيس إدارة المعلومات بوزارة الخارجية الصينية، إن الجيش "هو من جاء بالوباء إلى ووهان، كونوا شفافين، أعلنوا بياناتكم للعامة الولايات المتحدة تدين لنا بتفسير".

شبكات الـ5G السبب في تفشي الفيروس

إحدى الشائعات أو النظريات التي صاحبت انتشار الفيروس، بأنه ليس هناك فيروس على الإطلاق، وإن انتشار الوفيات في مدينة ووهان الصينية والدول الغربية يعود إلى إطلاق شبكة 5G، التي تطلق أمواجاً كهرومغناطيسية تتسبب في أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

اللقاح المحتمل سيتسبب في وفاة 15% من السكان

ومؤخراً، طالت الشكوك الملياردير الأمريكي بيل جيتس، حيث انتشرت مقاطع فيديو ومقالات مغلوطة تفيد بأن جيتس يريد التخلص من 15 % من سكان العالم، تحت ستار تلقيحهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان بيل جيتس قد استثمر 20 مليار دولار من ثروته في اللقاحات، وقدمت مؤسسته "بيل وميليندا غيتس" مبالغ مالية ضخمة لشراء اللقاحات "بهدف الحفاظ على الأرواح"، على ما يقول جيتس في مقابلة صحفية لمحلة ديرشبيجل الألمانية.

ونفى بيل جيتس هذه المزاعم، محذراً من الانسياق وراء هذه الشائعات أو الاتهامات التي طالته ونظريات المؤامرة التي تتهمه بالتسبب في انتشار فيروس كورونا المستجد.

التشكيك في إصابة ترامب بكورونا

حتى إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا، طالتها نظريات المؤامرة، إذ شكك نشطاء أمريكيين وعرب في تعرض الرئيس الأمريكي للإصابة بكورونا، واعتبروا أن إصابته محاولة لكسب التعاطف قبل الانتخابات.

وقد زاد من هذا الاعتقاد، المعلومات المتضاربة من البيت الأبيض حول صحة الرئيس دونالد ترامب، والتي روج لها البيت الأبيض على لسان طبيب ترامب الخاص شون كونلي.

الانتخابات ستضع حداً لنظريات المؤامرة

يقول المحلل السياسي الدكتور عاطف عبد الجواد إن نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا جاءت مدفوعة باعتبارات سياسية، وعلى رأسها ما حدث في الولايات المتحدة وروسيا، ففي كلا البلدين تزامنت الإعلانات عن التوصل إلى لقاح مع انتخابات رئاسية أمريكية واستفتاءات على تعديل الدستور في روسيا.

وفي حديثه إلى "الشروق"، قال المحلل السياسي إن ترمب يرغب في استخدام اللقاح كأداة انتخابية، وبوتين أراد تشجيع الشعب الروسي على التصويت لصالح تعديل الدستور لكي يبقى في الحكم فترة مطولة، فكان هذه الاعتبارات وراء التكهنات لاحقت الفيروس خاصة في مرحلة اللقاح.

وبحسب عبد الجواد، فإنه هذه النظريات ستنتهي على الأرجح عند إعلان نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر "التي ستضع حداً لنظريات المؤامرة وسوف تهدأ معها الادعاءات المدفوعة سياسياً".

ويؤكد أنه بعد الثالث من نوفمبر ستنتفي الحاجة إلى استخدام اللقاح كأداة انتخابية ومهما كان الفائز سيعود الجميع الى الاستماع لما يقوله العلماء فقط.