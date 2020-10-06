 محكمة أوروبية: الجمع العشوائي لبيانات المستخدمين لا يتماشى مع الخصوصية - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 1:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

محكمة أوروبية: الجمع العشوائي لبيانات المستخدمين لا يتماشى مع الخصوصية

محكمة العدل الأوروبية
محكمة العدل الأوروبية
لوكسمبورج - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 12:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 12:24 م

قضت محكمة العدل الأوروبية، بأن الجمع العشوائي الذي تقوم به وكالات التجسس لبيانات الهاتف والإنترنت الخاصة بالمستخدمين، لا يتماشى مع قواعد الخصوصية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قالت أعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي، إن الاستثناءات ممكنة من أجل مكافحة الجرائم الخطيرة، أو في حالة وجود تهديد خطير للأمن القومي.

ويأتي الحكم ردا على القوانين المعمول بها في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا، والتي تنص على الاحتفاظ العام والعشوائي ببيانات الأفراد، مثل مواقعهم والأشخاص الذين يتواصلون معهم، وليس بمحتويات التبادلات الإلكترونية الخاصة بهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك