مقتل 4 أشخاص إثر اشتباك بين مجموعتين متنافستين من الروهينجا بمخيم في بنجلاديش

قالت الشرطة اليوم الثلاثاء، إن 4 رجال على الأقل من طائفة الروهينجا قتلوا في تبادل لإطلاق النار بين جماعتين متنافستين في مخيم للاجئين في بنجلاديش، يضم مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.

وقال الضابط أحمد سانجور مرشد إن الجماعتين المتنافستين بدأتا في التناحر في وقت متأخر من المساء في مخيم كوتوبالونج للاجئين في منطقة كوكس بازار، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عد كبير.

وأضاف الضابط أن محاولات فرض السيادة في المخيم، /أكثر من 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة دكا/، ربما تكون دفعت الجماعتين المدججتين بالأسلحة النارية والسواطير وغيرها من الأسلحة محلية الصنع إلى الانخراط في معركة.

وذكر الضابط أنه تم إرسال رجال شرطة إضافيين بعد تبادل إطلاق النار للحفاظ على النظام، مضيفا أنه تم فتح تحقيق.

وقال رفيق الإسلام نائب قائد الشرطة في منطقة كوكس بازار إنه تم العثور على 3 جثث اخترقتها أعيرة نارية عديدة فيما توفي الرجل الرابع طعنا.

وأضاف أنه في وقت سابق من صباح اليوم، ألقت الشرطة القبض على 9 من قطاع الطرق المشتبه بهم من الروهينجا في تل مجاور للمخيم وصادرت أسلحة نارية بحوزتهم.