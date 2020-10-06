تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية، من ضبط لص قام بمداهمة 8 منازل والتحصل على مسروقات بلغت قيمتها 2.5 مليون دينار (ما يعادل أكثر من 7.5 مليون دولار أمريكي).

وفجر المتهم مفأجات مثيرة أثناء التحقيق معه بواسطة رجال المباحث الجنائية؛ حيث أقر بأنه كان على اتفاق مع أحد التجار قبل ضبطه بيوم واحد، لشراء كل مسروقاته التي قدرت بقيمة 2.5 مليون دينار، وذلك مقابل 180 ألف دينار فقط.

وأضاف المتهم في اعترافاته أن من بين المسروقات، ساعة واحدة ثمينة، كان قد عرضها على أحد المحال التجارية، وقيّمها صاحب المحل بـ 30 ألف دينار كويتي، لكنه تراجع عن بيعها في اللحظات الأخيرة، خشية انكشاف أمره.

وتابع أنه أهدى حقائب نسائية مرتفعة الثمن من مسروقاته إلى صديقاته، كما أقر أنه فضل سرقة كلب كان شكله مغريا له؛ وذلك من أحد منازل منطقة الضاحية، وترك الذهب والساعات الثمينة، في حين أهدى خادمة صديقته ساعة ثمينة.

وأكد المتهم أن كان يستخدم سيارات وهواتف وهويات مسروقة، في محاولة للهروب من أجهزة الأمن، إلا أنه تبين أن كل تحركاته كانت مرصودة بدقة شديدة، حتى تم إلقاء القبض عليه. وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، واخطار النيابة العامة الكويتية لتولي التحقيق.