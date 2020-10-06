 سانا: مقتل 17 مدنيا وإصابة العشرات إثر انفجار شاحنة مفخخة بمدينة الباب بريف حلب - بوابة الشروق
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سانا: مقتل 17 مدنيا وإصابة العشرات إثر انفجار شاحنة مفخخة بمدينة الباب بريف حلب

انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 5:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 5:57 م

قتل17 مدنيا وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح جراء انفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية.

وأفادت مصادر محلية - لوكالة الأنباء السورية "سانا" - بأن سيارة نقل بضائع كبيرة "كميون" انفجرت بعد ظهر اليوم وسط مدينة الباب، ما أدى إلى مقتل 17 مدنياً وإصابة 47 آخرين على الأقل ووقوع دمار كبير في مكان الانفجار والمباني المجاورة واحتراق عدد من السيارات.

وأشارت المصادر إلى أن معظم الإصابات جراء الانفجار، الذي وقع في ساعة الذروة، خطيرة ما يرجح ارتفاع عدد القتلي، لافتة إلى أن مستشفيات مدينة الباب تزدحم بالجرحى وسط دعوات للتبرع بالدم.

جدير بالذكر أن مدينة الباب كانت قد شهدت عدة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة على مدى الأشهر الأخيرة.

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