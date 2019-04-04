وزيرة الهجرة: مبادرة «اتكلم مصري» تستهدف الشباب في بعض الدول العربية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مبادرة «اتكلم مصري» تستهدف الجيل الثاني والثالث على مستوى العالم، لافتًا إلى أنها تمس أيضًا الشباب في الداخل.

وأضافت مكرم، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن المبادرة تستهدف الشباب في بعض الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف تعليم اللهجة المصرية وتثبيت الهوية أمام حرب لطمسها، معلقة: «الشباب يتعرضون للتنمر، والمصرية لهجة حنينة والأشقاء العرب يحبون الاستماع لها».

ولفتت وزيرة الهجرة إلى عقد لقاء مع وزير الإعلام والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، اليوم، قائلة إن الجهات الثلاث تستهدف تدشين صفحة على فيسبوك، لوضع البرامج التعليمية والمسلسلات الدرامية البسيطة التي تعكس ثقافة مصر.