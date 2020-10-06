الأسد: تركيا تنقل إرهابيين سوريين إلى ناجورنو كاراباخ وتستخدمهم هناك

أكد الرئيس السورى، بشار الأسد، عملية نقل تركيا مقاتلين سوريين إلى منطقة الصراع الأرمينى ــ الأذربيجانى، ناجورنو كاراباخ، مستندا إلى أن تركيا سبق أن نقلت مقاتلين سوريين ومن جنسيات أخرى إلى ليبيا للقتال هناك.

وقال الأسد فى لقاء مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، ردا على سؤال حول توفر معلومات تفيد بنقل تركيا لمقاتلين سوريين إلى جبهات القتال فى منطقة ناجورنو كاراباخ: «نستطيع أن نؤكد هذا حتما، ليس لأننا نمتلك الأدلة. أحيانا قد لا توجد الأدلة ولكن تكون هناك قرائن على ذلك».

وأضاف الأسد أن «تركيا استخدمت هؤلاء الإرهابيين القادمين من مختلف الدول فى سوريا، واستخدموا المسلحين السوريين فى ليبيا، بالإضافة إلى مسلحين جنسيات أخرى. وبالتالى من البديهى والمحتمل جدا أنهم يستخدمون تلك الطريقة فى ناجورنو كاراباخ، لأنه، كما قلت سابقا، هم الطرف الذى بدأ هذا الصراع وشجع عليه».

واتهم الأسد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأنه المحرض الرئيسى فى التصعيد بالإقليم.

فى المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، إن الكرملين يدرس بعناية تصريحات الرئيس السورى، حول نقل الرئيس التركى، لمقاتلين من سوريا إلى ناجورنو كاراباخ، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وكانت منظمة الأمم المتحدة، قد أكدت أن التقارير المتوافرة لديها تفيد بمقتل أكثر من 40 مدنيا جراء النزاع المسلح بين الطرفين الأذربيجانى والأرمنى فى إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.

واندلع القتال على المنطقة بين أذربيجان وذوى الأصول الأرمينية فى 27 سبتمبر وتصاعد إلى أعنف مستوياته منذ التسعينيات.

وزاد القتال من القلق الدولى من انجرار قوى إقليمية أخرى إلى الصراع، إذ عبرت تركيا عن تضامنها مع أذربيجان بينما أبرمت أرمينيا اتفاقية دفاعية مع روسيا.

فيما قال مسئولون من الأرمن فى ناجورنو كاراباخ، أمس، إن 21 جنديا آخرين قُتلوا فى الصراع مع أذربيجان، ليرتفع إجمالى عدد جنود الإقليم القتلى منذ نشوب الحرب فى 27 سبتمبر إلى 244 جنديا، وفقا لوكالة «رويترز».