زيادة أعداد السفن وتداول الحاويات بمينائي السخنة والأدبية خلال شهرين

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء الأدبية التابع للمنطقة استقبل خلال أغسطس ٢٠٢٠ 46 سفينة بزيادة قدرها 47% عن العام الماضي، واستقبل خلال سبتمبر 37 سفينة بزيادة قدرها 43٪؜ مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، وبلغ إجمالي حجم التداول في البضائع العامة خلال شهر سبتمبر 600285.91 طن بزيادة قدرها 65.67%،وبلغ حجم تداول الحاويات 5909بزيادة قدرها 17.80 عن العام الماضي 2019.

وأعلن ميناء العين السخنة التابع للمنطقة إجمالي حركة السفن خلال شهر أغسطس، والتي شهد فيها الميناء استقبال 38 سفينة بزيادة قدرها 32%، وبلغ حجم تداول الحاويات 65551حاوية بزيادة قدرها 20%، وبلغ حجم تداول الصب الجاف 594062 طنا بزيادة قدرها 281% وبلغ حجم التداول في الصب السائل 231105 طن بزيادة قدرها 243٪؜ عن العام الماضي.

فيما شهدت حركة تداول السفن والبضائع عن شهر سبتمبر زيادة في عدد السفن بنسبة 32%، إذ استقبل الميناء 22 سفينة حاويات 5 صب جاف و1صب سائل و1 بضائع عامة، وبلغ حجم تداول الحاويات 64339 حاوية بزيادة قدرها 40% ،وبلغ حجم تداول الصب الجاف 305293 طنا بزيادة قدرها 283 % وحقق الميناء نسبة زيادة 100% في البضائع العامة بإجمالي 2524 طنا.