الشرطة الألمانية تلقي القبض على رجل على خلفية محاولات متكررة لخطف أطفال

ألقت الشرطة الألمانية في مدينة لايبتسيج شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل بعد وقوع عدة محاولات لخطف أطفال.



وقال متحدث باسم الشرطة إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان الرجل هو فعليا الشخص الذي يجري البحث عنه، ورفض إعطاء معلومات عن سن الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه في منطقة قريبة من مسرح الجريمة.



وذكر المتحدث أن الشرطة لا تزال متواجدة في المكان وأن التحقيقات لا تزال متواصلة.



ويُعْتَقَد أن رجلا حاول أكثر من مرة صباح اليوم خطف فتيات صغيرات في شرق لايبتسيج، وأوضحت الشرطة أن طفلتين (عمر كل واحدة 4 سنوات) كانتا بصحبة ذويهما عائدتين من روضة الأطفال ، بينما كانت فتاة ثالثة - 7 سنوات، عائدة بمفردها من المدرسة الابتدائية.



وعندما فشل الرجل في خطف الفتيات، لاذ بالفرار، واستعانت الشرطة بكلاب بوليسية ومروحية في البحث عن الرجل.



وتبحث الشرطة فيما إذا كان لهذه الواقعة علاقة بواقعة أخرى حدثت في المدينة حيث أوقف مجهول سيارة في نفس الحي وحاول الدخول فيها.