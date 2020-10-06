تعتبر برلين منذ فترة طويلة عاصمة تقدمية، حيث يمكنك أن تحقق الكثير من أحلامك بها كما يُشاع الأمر، وقد جذبت في السنوات الأخيرة عشرات الآلاف من الموظفين من جميع أنحاء العالم للعمل في قطاع التكنولوجيا.

تم توظيف أكثر من 78 ألف شخص في الشركات الناشئة في برلين خلال فبراير الماضي، مع توفير ما يقرب من ربع الوظائف في العامين الماضيين، وفقًا لتقرير "ديل روم"، ولكن ما مدى التنوع بين هؤلاء الموظفين؟ فالإحصاءات الخاصة ببرلين غير متوفرة، ولكن لم يكن هناك تحسن عالمي كبير في التنوع التكنولوجي في أوروبا في السنوات الأخيرة، وأظهر أحدث استطلاع أجرته مؤسسة أتوموكو البحثية أن 0.9٪ فقط من العاملين ينتمون لذوات البشرة السمراء.

ووصلت الاحتجاجات ضد العنصرية إلى ألمانيا، وظهرت حركة تحت مسمى "بلاك إن تيك برلين"، بدأها الموظفون السود في قطاع التكنولوجيا في برلين لتعزيز التنوع، وفق ما ذكره تقرير في موقع "أفريكان نيوز".

ويبلغ عدد أعضاء الحركة ستمائة عضو وقد أسسها كيف بولامبو، وهو في الأصل من جمهورية الكونغو الديمقراطية لكنه نشأ في جنوب إفريقيا قبل الانتقال إلى برلين.

ويقول بولامبو: "لقد فكرت في هذه الحركة عندما لاحظت أن تعيين الموظفين السود قليل جدا، نحن مستبعدون، أو غير موجودين حقًا، وهكذا عندما يتعلق الأمر بالتوظيف مثلما يتعلق برؤساء المشروعات، لا أحد في قمة الهيكل أو قاعدته ينتمي لذوي البشرة السمراء، هناك اهتمام أكبر بالآخرين".

بدأت الحركة منذ فترة، ويجتمعون بشكل دوري لمناقشة التطورات والأزمات التي تواجهم، وتحولت اجتماعاتهم إلى المنصات الإلكترونية.

وقالت سينيت إسحاق، عضوة بلاك إن تيك برلين إنها تشعر بأقل من قيمتها في هذه الصناعة المهمة بألمانيا، وأضافت: "أشعر أنني محبطة، إنه لمن المؤسف للغاية أنني عملت بجد للوصول إلى النقطة التي أنا فيها، لكن الكثير من الشركات هنا في ألمانيا تميل حقًا إلى التقليل من قيمة خبراتي ومجموعة مهاراتي وتعليمي، إنها معركة مستمرة سواء كان ذلك أثناء المقابلات أو أثناء عملية التفاوض".

برلين هي واحدة من أكبر مراكز التكنولوجيا في أوروبا، ولكن لا يوجد تنوع في مديرها أو العاملين بها، حيث وجد تقرير شمل 1200 من المؤسسين الأوروبيين لشركات التكنولوجيا أن 84٪ عرّفوا أنفسهم بأنهم من ذوي البشرة البيضاء و0.9٪ فقط من السود.

وتقول أنسيلا مانفول، وهي عضوة أخرى في المجموعة، والتي انتقلت إلى برلين من غانا، إنها على دراية دائمًا بنوع العرق الذي تنتمي له عندما تتقدم لشغل وظائف، وتلاحظ التمييز.

وأضافت: "هناك أوقات أسأل نفسي فيها هل لم أحصل على هذه الوظيفة بسبب لون بشرتي؟ أحاول صقل مهاراتي وتطوير ذاتي حتى عندما أحصل فرصة يمكنني أن أريهم ما استطيع القيام به، وأقدم عملا ممتازا ومختلفا ولكن لا تأتي الفرصة إلا بصعوبة".

وتهدف المجموعة لمساعدة الكثيرين، من خلال تطوير موقع على شبكة الإنترنت للتوفيق بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل من الأقليات العرقية.