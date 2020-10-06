رئيس النيابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يشهدان ختام الدورة التدريبية لأعضاء الهيئة

شهد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، ختام الدورة التدريبية المتخصصة لمستشاري وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي بدأت في منتصف شهر سبتمبر الماضي.



وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، من أجل صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.



كما قام المستشار عصام المنشاوي، والدكتورة رشا راغب، بافتتاح الدورة التدريبية الجديدة لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية والتي من المقرر أن تشمل ما يزيد عن 100 عضو من أعضاء الهيئة.



وألقى المنشاوي كلمة أكد فيها أهمية التدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية، لتحقيق رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإعلاء دولة القانون، مشددًا على أهمية دور الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشري في كافة مؤسسات الدولة بما ينعكس على النهوض بالدولة في مختلف المجالات.