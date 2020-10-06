وزير الخارجية الإماراتي: اتفاقية السلام مع إسرائيل تغير التفكير التقليدي

توجه وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن زايد آل نهيان، بالشكر لألمانيا على جهودها المثمرة واستضافتها له اليوم، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط دخلته حقبة جديدة نحو الأمن والاستقرار، بعد التوقيع على معاهدة السلام في واشنطن.

وأضاف بن زايد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الألماني والإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن اتفاقية السلام مع إسرائيل تتماشى مع رؤية الإمارات، لافتًا إلى أنها تغير من التفكير التقليدي حول سبل معالجة تحديات المنطقة وتركيزها على خطوات عملية ذات نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن الإمارات تعمل على فتح مزيد من آفاق التعاون لصنع السلام، متابعًا: «سنعمل سويا للاستفادة من قدرتنا في قطاع البحوث والتطوير، تلبية لاحتياجات أجيالنا الحالية والمستقبلية».

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى التعاون في مجالات تعزيز الأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا، مضيفًا: «تلتزم الإمارات ونتطلع مع الشركاء في ألمانيا وإسرائيل للتنسيق والتعاون لتعزيز الاستثمار الدولي».

الجدير بالذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، في شهر أغسطس الماضي، حيث وقع الجانبان الاتفاق في 15 سبتمبر الماضي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.