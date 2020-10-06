زار وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، يرافقه وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، النصب التذكاري لضحايا اليهود في أوروبا المعروف باسم النصب التذكاري للهولوكوست والمتحف المصاحب الذي يقع في العاصمة الألمانية برلين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اطلع وزير الخارجية الإماراتي خلال الزيارة على النصب التذكاري الذي تم تأسيسه عام 2005 على مقربة من بوابة براندنبورج، ويخلد ذكرى حوالي 6 ملايين يهودي تم اغتيالهم خلال فترة الحكم النازي.

وتجول في أرجاء النصب التذكاري الذي يتكون من 2710 أعمدة خرسانية مقامة على مساحة 19 ألف متر مربع على شكل متاهة، بحيث يمكن للزائرين السير بين تلك الأعمدة، كما تفقد مركز للزائرين تحت النصب التذكاري الذي يوثق جرائم النظام النازي.

وأشاد عبدالله بن زايد آل نهيان بإنشاء النصب التذكاري في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مؤكدا أن هذا المكان التاريخي يحمل دلالات هامة تؤكد أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في العالم أجمع دون تمييز.

كما أكد أن دولة الإمارات منذ تأسيسها حرصت على تبني وترسيخ قيم التسامح والتعايش والمحبة وقبول الآخر، انطلاقا من إيمانها العميق أن هذه القيم تشكل ركائز أساسية لتحقيق الازدهار والنمو والتطور والتنمية المستدامة في المجتمعات.

وتقدم بتحية إجلال وإكبار إلى أرواح الضحايا الذين تم تخليدهم في هذا النصب التذكاري، مُبديًا تعاطفه معهم وذويهم.

كما ذكر أن هذا الأمر الذي أسفر عن سقوط ملايين الأبرياء لن يتكرر مرة أخرى، لافتًا إلى أن دولة الإمارات رسالتها على الدوام رسالة سلام وتسامح وأمل للعالم أجمع.