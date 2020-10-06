اشتباكات بين متظاهرين والأمن العراقي وسط كربلاء

أفاد شهود عيان اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكات اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية والحشد الشعبي، قرب ضريح الإمام الحسين، خلال إحياء مئات الآلاف من الشيعة أربعينية الأمام الحسين، التي ستبلغ ذروتها يوم الخميس المقبل.



وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية إن الاشتباكات اندلعت خلال مسيرة نظمها المتظاهرون في محافظة كربلاء قرب مرقد الإمام الحسين، واستخدمت خلالها القوات الأمنية العصي والهراوات؛ لتفريق المتظاهرين.



وأوضحوا أن مسيرة المحتجين انطلقت من ساحة التربية ساحة المظاهرات الرئيسية في كربلاء إلى منطقة بين الحرمين، إلا أن قوات الحشد الشعبي وعناصر من منتسبي الأمن منعتهم من الدخول إلى المنطقة، حيث أوقعت الاشتباكات عددًا كبيرًا من الإصابات في مكان يكتظ بمئات الآلاف من الزوار.



وأضاف الشهود أن القوات الأمنية أجبرت المتظاهرين على الانسحاب إلى ساحة التظاهر الرئيسية، وفسح المجال أمام الزوار لإحياء أربعينية الإمام الحسين.