الطعن على الرسوم الأمريكية على واردات حمض الستريك أمام القضاء

أقام أحد مستوردي مدخلات حمض الستريك دعوى قضائية ضد قرار الإدارة الأمريكية فرض رسوم على واردات هذه المواد بدعوى أن منشأها صيني.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موردي شركة "تي.آر إنترناشيونال تريد" الأمريكية ينتجون حمض الستريك في الهند من مكونات غير محددة المنشأ ولكن إدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية تقول إن معالجة الموردين لهذه المدخلات لا تمثل تغيير جوهريا في منشأها لتصبح ذات منشأ هندي.



وتتعامل إدارة الجمارك مع واردات حامض الستريك القادمة لهذه الشركة من الهند باعتبارها ذات منشأ صيني، وتفرض عليها رسوم إغراق ورسوم تعويضية خاصة بحمض الستريك الصيني.



كانت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية قد رفضت في مارس الماضي دعوى شركة "تي.آر.آي" على أساس افتقادها للاختصاص القضائي.



وكان على الشركة قبل اللجوء إلى المحكمة أن تقدم احتجاجا إداريا على قرار إدارة الجمارك أو تطلب حكما من وزارة التجارة الأمريكية بشأن نطاق الرسوم المفروضة على حمض الستريك الصيني، بحسب المحكمة.



وأقامت شركة تي.آر.آي دعوى استئناف على قرار المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة للاتحادية.