إخلاء سبيل مدير مطعم بمدينة نصر بعد اتهامه باستغلال الأطفال

أخلت نيابة مدينة نصر أول سبيل مدير مطعم أسماك بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامه باستغلال الأطفال في العمل بدون السن القانوني.

البداية عندما شن رجال المباحث، حملة أمنية على المحلات التجارية، حيث تبين أن المطعم ، يعمل به 15 طفل فى أماكن متفرقة داخل المحل، ما يعد مخالفة لقانون الطفل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وضبط مديرى المطعم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق، وكلف اللواء نبيل سليم، مدير المباحث بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة