العثور على 12 جثة داخل شاحنتين في المكسيك

قال ممثلو الادعاء في ولاية سان لويس بوتوسي اليوم الاثنين، إن الشرطة المكسيكية عثرت على 12 جثة داخل حافلتين صغيرتين في الجزء الشمالي الأوسط من البلاد.

وتم العثور على الجثث وهي جثث 10 رجال وامرأتين على طريق بالقرب من فيلا دي راموس (600 كيلومتر) شمال مكسيكو سيتي. وبحسب بيان الادعاء العام، يعمل الخبراء على التعرف على الجثث وتحديد أسباب الوفاة.

وحملت الجثث رسالة من عناصر بالجريمة المنظمة لم يتم الكشف عن محتواها.

وتم تسجيل أكثر من 36 ألف حالة قتل في المكسيك العام الماضي، ونسبت الغالبية العظمى منهم إلى الجريمة المنظمة.