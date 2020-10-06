إيطاليا تدرس فرض ارتداء الأقنعة الطبية خارج المنازل هذا الأسبوع

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تدرس إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن العامة التي يمكن أن يختلطوا فيها بأشخاص آخرين، بدلا من فرضها فقط في الأماكن العامة المغلقة.



وقال سبيرانزا، في معرض تقديمه مرسوم جديد للبرلمان بشأن تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد: "في المرسوم، ندرس تمديد الإلزام بارتداء الأقنعة الطبية حتى في المساحات المفتوحة"، مضيفا أن ذلك سيتضمن "كل موقف يكون فيه خطر التقاء أشخاص لا يعيشون سويا"، حسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.



وأوضح المسئول الإيطالي أن مسودة القرار تنص على الإلزام بحمل قناع طبي في أي وقت يتواجد فيه الأشخاص خارج منازلهم، وأنه من الممكن أن يكون ارتدائها خلال تلك الأوقات إلزامياً، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بـكوفيد-19 خلال الشهرين الأخيرين.



وقالت وكالة الأنباء الإيطالية أن عدد من المناطق من بينها لاتسيو والمناطق المحيطة بالعاصمة روما وكامبانيا فرضت على المقيمين فيها ارتداء الأقنعة الطبية بالخارج بعد زيادة الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.



ومن المتوقع أن يعلن رئيس مجلس الوزراء ذلك المرسوم غدا الأربعاء بعد مناقشته، وإذا ما صدر مرسوم بهذه الخطوة فإنها ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة القادمة، بحسب وسائل إعلام.



وتعد إيطاليا إحدى أكثر دول أوروبا تضررا من تفشي جائحة "كورونا"، إذ بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة فيها حتى اليوم حوالي 328 ألف شخص، توفي منهم نحو 36 ألف شخص.