أمير الكويت يرفض استقالة الحكومة: واثق في أدائها

رفض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، استقالة الحكومة الكويتية، والتي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

جاء ذلك خلال لقاء أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بقصر بيان؛ حيث وضع رئيس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف الأمير، حرصا على توليه المسؤولية الوزارية لمن يحوز ثقته.

وأثنى أمير الكويت على جهود رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم.

وأكد ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها، وأداء الواجبات الدستورية، واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة؛ لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين، مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها.