تتألق لوحات فنية متنوعة من مناظر طبيعية وصور لفتيات وأطفال ولوحات أخرى تحمل شكل الفيروس المستجد، والشيء المشترك بين جميعها هو أنها مرسومة على معاطف لأطباء أمضوا أوقاتهم بحماية الأهالي وقت الجائحة؛ ليُكتب اسم كل من الأطباء على معطفه الذي سيباع في مزاد خيري لجمع التبرعات للمؤسسات العلاجية في بنما.

ويقول جنارو رودريجيز أحد الرسامين لفرانس برس، إنه يفضل استخدام الرمادي بمعظم لوحاته ولكنه سيستخدم الأبيض الذي هو لون المعطف الطبي لإعطاء الأمل والتفاؤل بما هو قادم.

ويعكف 22 رساما محترفا على رسم لوحاتهم على 24 معطفا طبيا معروضة بالمزاد بسعر أدنى 1000 دولار لكل معطف.

وتقول الرسامة أولغا سنجلير، إن الرسم هو أفضل لغة للتعبير عن الذات وهو الطريقة المناسبة لإظهار قيمة الأطباء لدى الشعب وتضامن الجميع وتعاطفهم مع من يقفون على الخطوط الأمامية في الجائحة.

ويقول رالو ديسيديس أحد الرسامين، إنه يشعر بأن معطف الطبيب غير أي مادة استخدمها كلوحة لرسماته لأن المعطف مليء بالحيوية والتجربة والبذل والتضحية.

وتعد بنما من أكثر دول أمريكا الوسطى تضررا بالجائحة إذ بلغ عدد الإصابات 111 ألفا والوفيات 2300.