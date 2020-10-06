تقرير- برشلونة يسعى لتخفيض الرواتب من جديد بسبب كورونا

يسعى مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو لخفض رواتب اللاعبين والعاملين بالنادي من جديد بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وفقا لما أشارت إليه إذاعة «كادينا سير» الإسباني، تحدث جوردي مويكس نائب رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن إيرادات النادي تراجعت بشكل كبير في الموسم الماضي إلى 855 مليون من أصل 1.047 مليون يورو المتوقع تحقيقها.

وأضاف مويكس أن الموسم الحالي 2020/2021 من المتوقع أن يخفض إيرادات النادي مرة أخرى إلى 719 مليون، على الرغم من وجود محاولات لعودة الجماهير مرة أخرى لملعب الكامب نو مابين ديسمبر أو فبراير المقبلين.

وتابع نائب رئيس برشلونة:" بدأت اتصالات ليست رسمية مع اللاعبين والعاملين لخفض الرواتب السنوية، اقترح النادي إطالة العقود لتخفيف الراتب السنوي".

وكان نادي برشلونة قد أصدر بيان في 30 مارس الماضي، أكد من خلاله موافقة لاعبو كرة القدم على تقليص الأجور بنسبة 70% من الرواتب المتفق عليها، إسهاما من الفريق مع النادي لضمان حصول موظفي في النادي على أجورهم بنسبة 100%.