النقل: تعيين خالد زهران رئيسا لموانئ البحر الأحمر

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري خالد زهران، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لمدة عام، وتجديد تعيين الربان طارق شاهين، رئيسًا للهيئة العامة لميناء الإسكندرية لمدة عام.



وقال وزير النقل كامل الوزير، إن هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة النقل على استمرار تقدم معدلات تنفيذ مشروعات النقل البحري، والذي توليه الوزارة اهتمامًا كبيرًا؛ لتعظيم الاستفادة منه في دعم الاقتصاد القومي، وفي ظل تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية، وفقًا للاستراتيجية التي تتبناها الوزارة، والتي تهدف إلى زيادة القدرات التنافسية للموانئ المصرية.