اعتقال مطور برامج الأمن الإلكتروني الأمريكي جون مكافي في إسبانيا

اعتُقل مطور برامج الأمن الإلكتروني جون مكافي في إسبانيا، ومن المقرر تسليمه إلى الولايات المتحدة، بسبب مزاعم بالتهرب الضريبي والإعلان الكاذب عن عملات مشفرة.

وكان كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل الأمريكية، أعلنتا يوم الاثنين، أنهما وجهتا اتهامات ضده.

وتنوي وزارة العدل محاكمة مكافي 75 عاما بتهمة التهرب الضريبي وعدم تقديم إقراراته الضريبية عمدا خلال الفترة من 2014 حتى 2018. بينما تتهمه هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنه أوصى ببعض العملات الرقمية لمتابعيه على تويتر دون الكشف عن أنه حصل على ملايين من الدولارات مقابل فعل ذلك.

كما تم توجيه اتهام لحارس مكافي الشخصي بسبب دوره في ذلك المخطط.

وقد يواجه مكافي أعواما في السجن حال إدانته.