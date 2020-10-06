ألقت شرطة الإسكندرية، اليوم الاثنين، القبض على شخص، يدعى "ف.م.د"، وشهرته "أبو وديع"؛ لاتهامه بتهديد وترويع المواطنين، واستعراض القوة، والبلطجة، باستخدام كلب، وسلاح أبيض "سيف" في منطقة المنتزه، وذلك وفقًا لمصدر أمني.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا؛ من مباحث الإنترنت يفيد رصد تداول مقطع فيديو مصور، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ يظهر رجل في العقد الخامس من العمر، ممسكا كلب بيده اليسرى، ويُلوح بسلاح أبيض "سيف" بيده اليمنى؛ في نهر أحد شوارع نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، متوعدًا مواطنين بالتعدي عليهم.

تمكن ضباط المباحث، من تحديد مكان الواقعة، وبترصد المتهم، تم ضبطه وبحوزته "الكلب، والسيف" المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليهم، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.