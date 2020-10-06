قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة 2020-2021 تستهدف توجيه استثمارات كلية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قدرها 9.76 مليار جنيه، وتُشكّل نسبة 1.3% من الاستثمارات الكلية في عام الخطة، وفقا لبيان الوزراة اليوم.

وأوضحت السعيد، أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية تتمثّل في توفير الأمن الغذائي بتكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لفترة تمتد من 3 إلى 6 شهور، إلى جانب توسعة نطاق التجارة الداخلية، لزيادة مُساهمتها في النمو الاقتصادي وتيسير سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تحفيز المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية في مراحل الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق، وتعزيز الدور الرقابي لأجهزة التموين بالمُحافظات وحماية المُستهلك ومنع عشوائية تجارة السلع المُهرّبة ومجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مُستهدفات قطاع لتموين والتجارة الداخلية بخطة 2020-2021 حيث ترتكز استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية على عِدّة محاور، هي: مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز المُدعّم في كافة مُحافظات الجمهورية، زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة، الانتهاء من تطوير كافة الـمُجمّعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النُظُم العالـمية في التخزين والتسويق، الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة مُتطوّرة لاستقبال محصول القمح المحلي.

وتابع التقرير أن مُستهدفات القطاع أيضا تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والسوق الخارجي، علاوة على طرح أراضي المُطوّر التجاري على المُستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية، استكمال إنشاء وتجهيز معامل فنية مُتخصّصة لفحص السلع محل شكاوى المُستهلكين لسرعة البت، بالإضافة إلى تطوير مكاتب التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.