استمرار آنا برنابيتش في منصب رئيس وزراء صربيا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم الاثنين، إن آنا برنابيتش ستظل رئيسة لوزراء صربيا لفترة أخرى، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من فوز حزبه التقدمي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في في 21 يونيو.

وأعلن فوسيتش هذا القرار بعد اجتماع قيادة الحزب التقدمي. وجاء خطابه الذي بثه التلفزيون الوطني في الذكرى العشرين لسقوط زعيم صربيا القوي سلوبودان ميلوسيفيتش والحكومة التي شغل فيها فوسيتش منصب وزير الإعلام.

وفاز الحزب التقدمي الصربي بـ 188 مقعدا من أصل 250 مقعدا برلمانيا في الانتخابات، والتي قاطعتها معظم المعارضة بحجة الظروف غير العادلة.

ولا يزال من غير الواضح لماذا انتظر فوتشيتش، الذي تتجاوز سلطته إلى حد كبير السلطات الرئاسية الرسمية، كل هذه الفترة لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

يذكر أنه ينظر على نطاق واسع إلى برنابيتش، التي أصبحت أول رئيسة وزراء مثلية الجنس علنا في صربيا في يونيو 2017، على أنها دمية فوسيتش.