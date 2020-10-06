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العاصمة الألمانية تقرر إغلاقا ليليا لكل المطاعم بسبب ارتفاع إصابات كورونا

المانيا - ارشيفية
المانيا - ارشيفية
برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 9:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 9:08 م
قررت حكومة ولاية برلين الألمانية، اليوم الثلاثاء، إغلاق معظم المحلات وكل المطاعم والحانات في الفترة بين الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر داخل الائتلاف الحاكم في برلين.

وحسب هذه الدوائر، سيكون هناك استثناءات لمحطات البنزين لكن مع عدم السماح لها ببيع الكحول أثناء الليل.

كما ستفرض برلين قيودا جديدة على الحفلات الخاصة في القاعات المغلقة، حيث لن يتم السماح بزيادة عدد المشاركين فيها عن 10 أشخاص بدلا من 25 شخصا (وفقا لما هو معمول به حاليا).

يذكر أن مؤشر وضع كورونا في برلين أظهر لأول مرة الحاجة إلى اتخاذ تدابير حيث زاد معدل الإصابات الجديدة قياسا إلى عدد السكان في سبعة أيام، قيما أعلى من القيم المصنفة على أنها حرجة.

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