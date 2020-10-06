أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي تبطل تعديلات قانونية مجرية طالت جامعة سوروس

قضت محكمة العدل الأوروبية، بأن التعديلات القانونية المجرية التي أدت إلى نقل الجامعة الأوروبية المركزية، التي أنشأها الملياردير جورج سوروس في بودابست، إلى خارج البلاد تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقالت أعلى محكمة في الاتحاد، في بيان، إن "الشروط التي أدخلتها المجر لتمكين مؤسسات التعليم العالي الأجنبية من القيام بأنشطتها على أراضيها تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي".

وتنص إحدى القواعد الجديدة، التي تم طرحها عام 2017، على أن مؤسسات التعليم العالي من خارج الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى معاهدة ثنائية بين بلدها الأصلي والمجر، وأن تكون تدرّس أيضا في بلدها الأصلي.

ولفتت المحكمة إلى أن هذا ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الوصول العادل إلى الأسواق والمتضمنة في قوانين الاتحاد الأوروبي، وكذلك الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بشأن الحرية الأكاديمية وحرية ممارسة الأعمال.

وكانت الجامعة الأوروبية المركزية، التي أسسها الملياردير الأمريكي المجري سوروس، هي الجامعة الأجنبية الوحيدة التي لم تلب المتطلبات المجرية الجديدة.

وانتقلت الجامعة، المعتمدة من الولايات المتحدة، إلى حد كبير إلى فيينا عام 2019 في ضوء التعديلات القانونية التي قدمها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ورأت المفوضية الأوروبية أن التعديلات المجرية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، ومن ثَم بدأت إجراءات قانونية ضد بودابست.