مفاجأة مصر وسوريا تشل حركة إسرائيل.. ومائير للخارجية الأمريكية: أنقذوا إسرائيل

مساعدات الولايات المتحدة «الضخمة والمتطورة» تفشل فى قلب موازين الحرب.. والمقاومة الشعبية تنهى آمال تل أبيب فى العودة من جديد

حرب أكتوبر هى الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة التى شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973، بدأت الحرب فى ‏يوم السبت 6 أكتوبر 1973، بهجوم مفاجئ من قبل الجيش المصرى والجيش السورى على القوات ‏الإسرائيلية التى كانت مرابطة فى سيناء وهضبة الجولان، وساهم فى الحرب بعض الدول العربية سواء عسكريا أو اقتصاديا‎ .‎

تعرف الحرب باسم حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان فى مصر فيما تعرف فى سوريا باسم حرب تشرين التحريرية أما ‏إسرائيل فتطلق عليها اسم حرب يوم الغفران، وفى نهاية الحرب عمل وزير الخارجية الأمريكى هنرى كيسنجر وسيطا بين الجانبين ‏ووصل إلى اتفاقية هدنة لا تزال سارية المفعول بين سوريا وإسرائيل.‏

وبدلت مصر وإسرائيل اتفاقية الهدنة باتفاقية سلام شاملة فى «كامب ديفيد» 1979، انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية فك ‏الاشتباك فى 31 مايو 1974 حيث وافقت إسرائيل على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا وضفة قناة السويس الشرقية لمصر مقابل إبعاد ‏القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية‎.‎

ومن أهم نتائج الحرب استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جميع الأراضى فى شبه جزيرة سيناء، واسترداد جزء من ‏مرتفعات الجولان السورية بما فيها مدينة القنيطرة وعودتها للسيادة السورية، ومن النتائج الأخرى تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل لا ‏يقهر والتى كان يقول بها القادة العسكريون فى إسرائيل، كما أن هذه الحرب مهدت الطريق لاتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل ‏والتى عقدت فى سبتمبر 1978 على إثر مبادرة الرئيس أنور السادات التاريخية فى نوفمبر 1977 وزيارته للقدس، وأدت الحرب أيضا ‏إلى عودة الملاحة فى قناة السويس فى يونيو 1975.‏

وتستعرض «الشروق» فى السطور التالية أيام الحرب منذ يوم 6 من أكتوبر عام 1973 وحتى يوم 28 أكتوبر 1973، مستندة إلى ‏بعض المصادر العسكرية منها كتاب حرب أكتوبر 1973 مذكرات محمد عبدالغنى الجمسى ـ الطبعة الثانية عام 1998، وكتاب العمليات ‏الحربية على الجبهة المصرية للمؤرخ العسكرى المصرى جمال حماد الطبعة الثانية عام 1993، وكتاب حرب رمضان الجولة ‏العربية الإسرائيلية الرابعة لكل من اللواء حسن البدرى، طه المجدوب والعميد أركان حرب ضياء الدين زهدى طبعة عام 1974.‏

فى يوم 6 أكتوبر، عبرت الطائرات المصرية الساعة 2:05 ظهرا قناة السويس على ارتفاع منخفض لضرب الأهداف الإسرائيلية ‏بسيناء وقد حققت هذه الضربة هدفها بنجاح، وهاجمت طائراتنا ثلاث قواعد ومطارات، وعشرة مواقع صواريخ مضادة للطائرات من طراز هوك، وثلاثة مراكز ‏قيادة، وعددا من محطات الرادار ومرابض المدفعية بعيدة المدى، وكانت مهاجمة جميع الأهداف المعادية فى سيناء تتم فى وقت واحد، ‏بعد أن أقلعت الطائرات من المطارات والقواعد الجوية المختلفة وتطير على ارتفاعات منخفضة جدا فى خطوط طيران مختلفة لتصل ‏كلها إلى أهدافها فى الوقت المحدد لها تماما، وفى نفس الوقت كانت هناك مدافع على طول جبهة القناة من مختلف ‏الأعيرة ومجموعة من الصواريخ التكتيكية أرض ــ أرض تفتح نيرانها ضد الأهداف الإسرائيلية فى حصون بارليف وما خلف هذا ‏الخط من مواقع دفاعية ومواقع المدفعية، واستمر القصف لمدة 53 دقيقة، وكان معدل قصف النيران شديدا بحيث سقط على المواقع ‏الإسرائيلية فى الدقيقة الأولى 10500 دانة مدفعية بمعدل 175 دانة فى الثانية الواحدة، على طول الجبهة الشرقية لقناة السويس ــ ‏سيناء.

وفى الساعة 2:20 بدأت الموجة الأولى لقواتنا فى عبور القناة، ومعها أسلحتها الخفيفة، ورافق المشاة فى اقتحامها ضباط ملاحظة ‏المدفعية ووحدات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وفى نفس اللحظة كانت صواريخنا التكتيكية تشق عنان السماء بأمر مركزى ‏من مدير المدفعية لتصيب أهدافها فى عمق سيناء وتحيلها إلى دمار، وكانت تلك أول ضربة بالصواريخ التكتيكية فى تاريخ الشرق ‏الأوسط.‏

وفى نفس الوقت أيضا، قامت قوات الجيش الثانى المصرى بقيادة اللواء سعد الدين مأمون وقوات الجيش الثالث بقيادة اللواء عبدالمنعم ‏واصل بعبور القناة على دفعات متتالية على أنواع مختلفة من الزوارق المطاطية، ونجح سلاح المهندسين العسكريين المصرى بعمل ‏أول كوبرى ثقيل فى نحو الساعة الثامنة مساء وبعد 8 ساعات أى نحو الساعة 10.30 قاموا بعمل 60 ممر بالساتر الترابى على ‏طول الجبهة وإنشاء 8 كبارى ثقيلة، و4 كبارى خفيفة، وتشغيل 30 معدية.

وفى أقل من ست ساعات وبالدقة فى الساعة 7:30 أتمت الفرق الخمس مشاة وقوات قطاع بورسعيد اقتحام قناة السويس على مواجهة ‏‏170 كيلومترا، وباستخدام قوارب الاقتحام المطاط، ووسائل العبور والاقتحام الأخرى ‏فى 12 موجة متتالية، واتمت الاستيلاء على 15 نقطة قوية للعدو، وأكملت حصار باقى النقط القوية، كما تمكنت قواتنا من الاستيلاء ‏على رءوس الكبارى بعمق 2 إلى 4 كيلومترات.‏

وخلال أيام 6، 7، 8 أكتوبر، وبعد سقوط خط بارليف وتحرير مدينة القنطرة شرق ومعارك دامية بين الجيش المصرى والإسرائيلى ‏على طول الجبهة شرق القناة، لم يقتصر الأمر على إنشاء الكبارى الثقيلة بل أقام المهندسون العسكريون طبقا للخطة عددا ‏مماثلا من الكبارى الخفيفة لعبور العربات الخفيفة عليها وفى نفس الوقت تجذب نيران مدفعية العدو وقنابل وصواريخ طائراته بعيدا ‏عن الكبارى الثقيلة، ونجح رجال المهندسين فى إنشاء أول كوبرى ثقيل فى نحو الساعة الثامنة والنصف مساء أى بعد نحو ست ‏ساعات من بدء الاقتحام، وفى نحو الساعة العاشرة والنصف أى بعد ثمانى ساعات من بدء الاقتحام كان المهندسون قد أتموا إنشاء ‏ثمانية كبارى ثقيلة وأربعة كبارى خفيفة، كما قاموا ببناء وتشغيل ثلاثين معدية وأصبحت قواتنا تتدفق عليها شرقا، بينما تعمل ‏وحدات إنشاء الكبارى باقصى طاقتها، إلى أن أصبح لدينا فيما بعد عشرة كبارى ثقيلة وعشرة كبارى خفيفة وكان إنجازا عظيما ‏لوحدات المهندسين يوم 6 أكتوبر بعد أن حققوا حتى الساعة العاشرة والنصف مساء، فتح 60 فتحة (ممر) فى الساتر الترابى، وإتمام ‏إنشاء 8 كبارى ثقيلة، وإتمام بناء 4 كبارى خفيفة، بناء وتشغيل 30 معدية.‏

وفى يوم 8 أكتوبر، بدأت أمريكا فى دخول الحرب مع إسرائيل ضد مصر وسوريا ووصول تقارير وصور لمواقع القوات المصرية ‏بالقمر الصناعى مع مسئول بوزارة الدفاع الأمريكى إلى إسرائيل، وفشل الهجوم الإسرائيلى المضاد يوم 8 أكتوبر وأسر العقيد عساف ‏ياجورى أشهر أسير إسرائيلى، وفشلت القوات الجوية الإسرائيلية فى تدمير شبكة الدفاع الجوى المصرية التى استخدمت صواريخ ‏سام بأنواعها المختلفة بكفاءة وسقوط عدد كبير من الطائرات الإسرائيلية وصل إلى 50 طائرة خلال الثلاث أيام الأولى.‏

وفى 9 أكتوبر، كان نص رسالة الاستغاثة العاجلة التى تلقتها وزارة الخارجية الأمريكية، من جولدا مائير فى 9 أكتوبر 1973 هى ‏‏«أنقذوا إسرائيل»، ووعدت أمريكا حينها بتعويض خسائر إسرائيل، والتى بلغت أكثر من 400 دبابة وخمسين طائرة، وبنهاية اليوم ‏وصل الجيشان الثانى والثالث المصريان على عمق 15 كيلومترا داخل سيناء.‏

وفى 10 أكتوبر، بدأ وصول الإمدادات الأمريكية، حيث تدفقت الإمدادات الأمريكية الحديثة من الطائرات الفانتوم ومعدات التداخل الإلكترونى وصواريخ شرايك المعدلة ضد الرادارات والقنابل التلفزيونية ضد وسائل الدفاع الجوى الأرضية، الأمر الذى أدى إلى ‏حدوث طفرة مفاجئة فى قدرات العدو الجوى وخاصة فى حجم وشدة ودقة الطلعات الجوية اعتبارا من 10 أكتوبر، كما ازداد تاثير ‏وكثافة التداخل الألكترونى على جميع أنواع أجهزتنا، وكانت الطلعات المعادية على الجبهتين المصرية والسورية قد انخفضت من ‏‏1100 طلعة يوميا إلى 790 طلعة يوم 9، ثم ازدادت إلى 1164 طلعة يوم 10، ثم 1238 طلعة يوم 11.‏

وفى 12 أكتوبر، أصدر الرئيس أنور السادات قرار سياسيا بتطوير الهجوم شرقا لتخفيف الضغط على سوريا، وبناء عليه أصدر الفريق ‏أول إسماعيل أوامره ببدء التطوير فى الساعة السادسة والنصف صباح اليوم التالى 13 أكتوبر مع التمسك برءوس الكبارى.‏

وفى 13 أكتوبر، أصدر الرئيس الأمريكى نيكسون قرارا بمد جسر جوى أمريكى إلى إسرائيل لتعويض خسائر إسرائيل بالحرب، وفى ‏نفس اليوم أصدر فريق أول أحمد أسماعيل القائد العام للجيش المصرى قرار لكل من قيادتى الجيش الثانى والثالث شرقا بتأجل الهجوم ‏ليوم 14 أكتوبر بناء على طلب سعد مأمون قائد الجيش الثانى واللواء عبدالمنعم واصل قائد الجيش الثالث، وبعد استدعائهما إلى ‏مركز عمليات القوات المسلحة ومقابلة القائد العام مساء يوم 12، تأجل تطوير الهجوم ليكون الساعة السادسة والنصف يوم 14 ‏أكتوبر.‏

يوم 13 أكتوبر اخترقت طائرة استطلاع أمريكية «اس ار 71» المجال الجوى المصرى بثلاث أضعاف سرعة الصوت وعلى ارتفاع ‏‏25 كم، «لم نستطع إسقاط الطائرة لأنها خارج مدى الصواريخ المصرية كما لم تستطع طائراتنا اللحاق بها» وهذا ما جاء فى مذكرات ‏الجمسى رئيس هيئة العمليات بحرب أكتوبر 1973، وفى نفس اليوم مصرع القائد العام للمدرعات الإسرائيلية بسيناء البرت ماندلر.

وفى 14 أكتوبر الجيش المصرى يقوم بتطوير الهجوم شرقا دون غطاء من الدفاع الجوى ويتكبد خسائر ضخمة فى الدبابات واصابة ‏سعد مأمون قائد الجيش الثانى بنوبة قلبية وانتقال قيادة الجيش الثانى للواء عبدالمنعم خليل.‏

وفى 17 أكتوبر، قام الجيش الإسرائيلى بعمل معبر على القناة بمنطقة الدفرسوار وعبرت منها ثلاث فرق مدرعة، للجانب الغربى من القناة تحت قصف شديد من مدفعية الجيش الثانى بقيادة العميد عبدالحليم ‏أبو غزالة، وفى نفس اليوم السعودية والدول العربية تبدأ فى تخفيض إنتاجها من البترول للدول التى تساعد إسرائيل.‏

يومى 20، 21 أكتوبر فشل اريل شارون فى احتلال الإسماعيلية وتطويق الجيش الثانى، وكان شارون قد دفع بكل ما تحت قيادته من ‏قوات عاقدا عزمه على سرعة الوصول إلى ترعة الإسماعيلية وعبورها، لكى يتمكن بعد ذلك من تحقيق الأمل الذى أخذ يرواده فى ‏أحلامه منذ عبور قواته إلى الضفة الغربية للقناة وهو الاستيلاء على مدينة الإسماعيلية وبالتالى قطع الامدادات الرئيسية القادمة من ‏القاهرة وشرق الدلتا إلى قوات الجيش الثانى شرق القناة، ولكن أماله وأحلامه لم تلبث أن تبددت أمام عاملين حيويين، أولهما طبيعة ‏أرض المنطقة التى تقدمت عليها قواته والعامل الثانى هو شدة وعنف المقاومة التى أبدتها القوات المصرية على خط ترعة ‏الإسماعيلية، فقد أجبرت قواته على التوقف جنوب الترعة، دون أن تتمكن من عبورها إلى ضفتها الشمالية.

فى ليلة 21، 22 أكتوبر أخذت وحدات مدفعية الجيش الثانى التى كان يتولى قيادتها العميد أركان حرب محمد عبدالحليم أبو غزالة تقوم ‏بقصفات ازعاج على مواقع العدو طول الليل، ويوم 21 أكتوبر قرار مجلس الأمن رقم 338 بوقف إطلاق النار وافقت عليه كل من ‏مصر وإسرائيل، ويوم 22 أكتوبر لم تحترم إسرائيل قرار وقف إطلاق النار وأخذت تزيد من عملياتها العسكرية غرب القناة.‏

يوم 23 أكتوبر قرر مجلس الأمن الثانى وقف إطلاق النار رقم 339 وافقت عليه مصر وإسرائيل، ويوم 24 أكتوبر لم تحترم ‏إسرائيل قرار وقف إطلاق النار للمرة الثانية وحاولت احتلال مدينة السويس، ولكنها فشلت وتكبدت خسائر ضخمة ‏لها بواسطة المقاومة الشعبية لمدينة السويس ومعاونة من قناصة دبابات من الفرقة 19 مشاة بالجيش الثالث، ويومى 26 ‏و27 إسرائيل تقوم بقطع طريق مصر السويس لوقف الإمدادات للجيش الثالث، ووصول قوات الطوارئ الدولية يوم 28 أكتوبر ‏وانتهاء الحرب بين مصر وإسرائيل.‏