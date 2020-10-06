الجيش يحصد الوزارات الرئيسية في حكومة ما بعد الانقلاب في مالي

عين قادة مالي الجدد حكومة ذات ثقل عسكري اليوم الاثنين، مع حصول أعضاء المجلس العسكري المسؤولين عن انقلاب أغسطس الماضي على عدد من المناصب الرئيسية.

وعُيّن الكولونيل ساديو كامارا وزيرا للدفاع، والكولونيل موديبو كوني وزيرا للأمن، والكولونيل ميجور إسماعيل واجي وزيرا للمصالحة الوطنية، وفقا لمرسوم بشأن الحكومة المكونة من 25 عضوا بثته قناة التلفزيون الوطني تي في 6.

وكان باه نداو، الذي شغل منصب وزير الدفاع في الفترة من 2014 إلى 2015 وشغل عدة مناصب عسكرية أخرى، قد أدى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد الشهر الماضي، مع تعيين زعيم المجلس العسكري عاصمي جويتا نائبا للرئيس. وفي استجابة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات على مالي بعد الإنقلاب، تم تعيين مختار قواني، وهو مدني، رئيسا للوزراء.