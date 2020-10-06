الكرملين يعرب عن قلقه إزاء الاحتجاجات في قرغيزستان ويدعو إلى الحل

أعربت روسيا عن قلقها إزاء الوضع في قرغيزستان بعد الاحتجاجات الحاشدة في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها التي أجريت أول أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، في موسكو في تصريحات بثتها وكالة إنترفاكس للأنباء "نأمل أن تجد كل القوى السياسية حلا للموقف.. يجب على الجميع أن يعملوا وفقا للدستور".

ودعت وزارة الخارجية في موسكو في بيان إلى التحلي بضبط النفس، قائلة إنه لا ينبغي التخلي عن الشروط التي تحقق مزيد من التطور الديمقراطي في قيرغيزستان.

وذكر البيان أن روسيا، كحليف للجمهورية السوفيتية السابقة، لديها مصلحة في بقاء الوضع السياسي مستقرا.