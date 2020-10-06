 فنزويلا تختار عبر الإنترنت متطوعين لتجريب لقاح كورونا الروسي - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 9:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

فنزويلا تختار عبر الإنترنت متطوعين لتجريب لقاح كورونا الروسي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 8:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 8:16 م

قال وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، في مقابلة إذاعية، إن الحكومة ستبدأ في اختيار متطوعين لتلقي لقاح كورونا الروسي سبوتنيك v من خلال نموذج عبر الإنترنت يتم نشره على أحد المواقع الإلكترونية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال ألفارادو إنه سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني الأسبوع الجاري.

ولم يذكر ألفارادو الموقع الإلكتروني الذي سيتم استخدامه لهذا الإجراء.

وسيتبع التسجيل عبر الإنترنت تقييمات سريرية وفحوص طبية على متطوعين تم اختيارهم مسبقا، بما في ذلك اختبار لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يشارك 2000 متطوع في الدراسة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك