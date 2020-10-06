فنزويلا تختار عبر الإنترنت متطوعين لتجريب لقاح كورونا الروسي

قال وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، في مقابلة إذاعية، إن الحكومة ستبدأ في اختيار متطوعين لتلقي لقاح كورونا الروسي سبوتنيك v من خلال نموذج عبر الإنترنت يتم نشره على أحد المواقع الإلكترونية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال ألفارادو إنه سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني الأسبوع الجاري.

ولم يذكر ألفارادو الموقع الإلكتروني الذي سيتم استخدامه لهذا الإجراء.

وسيتبع التسجيل عبر الإنترنت تقييمات سريرية وفحوص طبية على متطوعين تم اختيارهم مسبقا، بما في ذلك اختبار لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يشارك 2000 متطوع في الدراسة.