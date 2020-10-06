طبيب ترامب: الرئيس يمكنه مغادرة المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا

قال شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الاثنين، إن الرئيس يمكنه مغادرة المستشفى حيث كان يعالج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف الطبيب "ربما لا يكون قد تعافى تماما حتى الآن. ولكنني وأعضاء الفريق نتفق على أن جميع تقييماتنا، وعلى رأسها وضعه السريري، تدعم عودة الرئيس سالماً إلى منزله، حيث سيكون محاطاً برعاية طبية عالمية المستوى".

وقال الاطباء إنه مرت 72 ساعة منذ آخر مرة عانى فيها الرئيس من الحمى وأن مستويات الأوكسجين لديه طبيعية .

وسيحصل ترامب على جرعة رابعة من عقار ريمديسفير المضاد للفيروس قبل مغادرته المستشفى، وجرعة خامسة وأخيرة مساء غد الثلاثاء في البيت الأبيض.

كان ترامب قد صرح أنه سوف يغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وغرد ترامب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "سوف أغادر مركز وولتر ريد الطبي العظيم في الساعة السادسة والنصف مساء (2230 بتوقيت جرينيتش)".

وأضاف: "أشعر أنني في حالة جيدة حقا.. لا تخشوا من كوفيد، لا تسمحوا له بالسيطرة على حياتكم، لقد تطورنا في عهد إدارة ترامب، وهناك بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا.. أشعر أنني أفضل مما كنت قبل عشرين عاما".

ونقل ترامب للمستشفى يوم الجمعة الماضي للعلاج من فيروس كورونا المستجد.